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Sokak hayvanları için mama ve yem bırakıldı

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Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Bilecik’te, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Sokak hayvanları için mama ve yem bırakıldı
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Kar ve soğuk havanın etkili olduğu Bilecik’te, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama ve yem bırakıldı.

Bilecik’te, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin merkez ve kırsal bölgelerinde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için harekete geçti. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talimatlarıyla birçok bölgeye mama bırakan ekipler, soğuk havaların devam etmesi halinde mama ve yem dağıtma işleminin devam edeceği bilgisini verdi.

Öte yandan Vali Kemal Kızılkaya, “Tüm vatandaşlarımızı bir kap mamayı eksik etmemeleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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