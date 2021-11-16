banner4556

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve yenileme çalışmaları

banner4336

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve yenileme çalışmaları
banner3909
banner4558

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Can dostları sokak hayvanları için başta barınma olmak üzere tedavi, iyileştirme ve kısırlaştırma gibi birçok başlıkta hizmetlerin verildiği tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bazı noktalarında bakım ve yenileme çalışması yapılıyor. Sokak hayvanları için yeni suluk ve mama bölümlerinin yapıldığı çalışmaların haricinde temizliğin daha rahat yapılması amacıyla da bazı bölümlerde zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
‘Organik Pazar’ tüketicilerle buluşmaya başladı
‘Organik Pazar’ tüketicilerle buluşmaya başladı
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner4391

banner4349

banner3841