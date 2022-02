Sucuk yarışına Bilecik de katıldı

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli’nin gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Osmaneli sucukları tercih edilen bir marka konumuna geldi” dedi.

Osmaneli’nde yetiştirilen ve belediye mezbahasında kesimini yapıp işlenen et ürünleri ilçenin markası olma yolunda ilerliyor. Yöresel ürün çeşitliliğini her gecen gün arttırarak istihdama ve üretime katkı sağladıklarını ifade eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Doğal et ürünlerimizin yanında kendi üretimimiz olan Osmaneli sucukları tercih edilen bir marka konumuna geldi. Çok yakında Osmaneli’nde marketlerde de yer almaya başlayacak. Sucuk üretimimizi daha da geliştireceğiz. Osmaneli gastronomi turizminde önemli bir değer taşıyor. Osmaneli Belediyesi örnek projeleri ile başarılı olmaya ve taraflı, tarafsız her kesimin takdirini kazanmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.