banner4556

Sucuk yarışına Bilecik de katıldı

banner4664

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli’nin gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Osmaneli sucukları tercih edilen bir marka konumuna geldi” dedi.

Sucuk yarışına Bilecik de katıldı
banner4582

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli’nin gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Osmaneli sucukları tercih edilen bir marka konumuna geldi” dedi.

banner4336

Osmaneli’nde yetiştirilen ve belediye mezbahasında kesimini yapıp işlenen et ürünleri ilçenin markası olma yolunda ilerliyor. Yöresel ürün çeşitliliğini her gecen gün arttırarak istihdama ve üretime katkı sağladıklarını ifade eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Doğal et ürünlerimizin yanında kendi üretimimiz olan Osmaneli sucukları tercih edilen bir marka konumuna geldi. Çok yakında Osmaneli’nde marketlerde de yer almaya başlayacak. Sucuk üretimimizi daha da geliştireceğiz. Osmaneli gastronomi turizminde önemli bir değer taşıyor. Osmaneli Belediyesi örnek projeleri ile başarılı olmaya ve taraflı, tarafsız her kesimin takdirini kazanmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası kongreye...
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası kongreye...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666