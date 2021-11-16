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Şüpheli araçtan uyuşturucu madde çıktı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli 3 şahsın içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli araçtan uyuşturucu madde çıktı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli 3 şahsın içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Bozüyük ilçesinde kolluk devriyesi görevini yerine getirmekte olan Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda kullanıma hazır 20,66 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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