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Sürücü taktığı kask sayesinde kurtuldu

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Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen veya yaralanaN olmadı. Motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde kurtuldu.

Sürücü taktığı kask sayesinde kurtuldu
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Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen veya yaralanaN olmadı. Motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde kurtuldu.

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Kaza; Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında meydana geldi. Sanayi rampasından şehir merkezi istikametine seyir halindeki Serkan S. yönetimindeki 16 CZA 50 plakalı otomobil, sol şeritten sağ şeride geçmek isterken aynı istikametten ilerleyen Polet D. yönetimindeki 16 ACP 588 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

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