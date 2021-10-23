Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı

Bilecik’te bir parkta oyun oynadığı sırada tahterevalliden düşen küçük çocuk yaralandı.

Tahterevalliden düşen çocuk yaralandı
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Bilecik’te bir parkta oyun oynadığı sırada tahterevalliden düşen küçük çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde Atatürk Parkı’na ailesi ile birlikte gelen yabancı uyruklu Milat F. (8) oynamaya başladı. Ardından tahterevalliye çıkan çocuk yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü. Kolunun üzerine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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