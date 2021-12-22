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TAMP Çalışma grupları değerlendirme toplantısı yapıldı

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Bilecik, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bilgi yönetimi değerlendirme ve izleme çalışma grubu toplantısı yapıldı.

TAMP Çalışma grupları değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bilgi yönetimi değerlendirme ve izleme çalışma grubu toplantısı yapıldı.

Satın alma ve kiralama çalışma grubu, arama ve kurtarma çalışma grubu, bilgi yönetimi izleme ve değerlendirme çalışma grubu, barınma çalışma grubu destek çözüm ortaklarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamasında çalışma grupları tarafından yapılacak işlemler ve çalışma grubu planlarının değerlendirilmesi yapıldı.

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Öte yandan afetlere karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış olan çalışmaları gözden geçirmek, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan bilgilendirme toplantısında afetlere dönük olarak alınan ve alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışmalar yapılan sunum eşliğinde değerlendirildi.

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