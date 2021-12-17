banner4556

Tarihi eser arayan 5 şahıs suçüstü yakalandı

banner4336

Bilecik’te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Tarihi eser arayan 5 şahıs suçüstü yakalandı
banner3909

Bilecik’te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

banner4575

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in İnhisar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 1 adet Jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 1 adet projektör ve 27 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bilecik’te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele...
Bilecik’te bir araçta 54 adet uyuşturucu hap ele...
  1. BİLECİK

banner4558

banner3841

banner4389

banner4321