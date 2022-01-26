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Tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için işbirliği içinde çalışıyorlar

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, “İlçemizdeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması için Eskişehir Koruma Kurulu ile her zaman işbirliği içinde çalışıyoruz” ifadelerini vurguladı.

Tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için işbirliği içinde çalışıyorlar
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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, “İlçemizdeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması için Eskişehir Koruma Kurulu ile her zaman işbirliği içinde çalışıyoruz” ifadelerini vurguladı.

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Bilecik’in Osmaneli ilçesi 18 medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden geriye kalan birçok tarihi ve kültürel varlığa sahip, turizm açısından çok özel bir yere sahip kent. Kentin kültürel miraslarının korunması kapsamında birçok proje ve ziyaretler gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “İlçemizdeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması için Eskişehir Koruma Kurulu ile her zaman işbirliği içinde çalışıyoruz. Kurul başkanımıza ve kurul üyelerimize ilçemize verdikleri değer ve katkılar için teşekkür ediyoruz. Sit alanımızda tescilli konakları korurken, aynı alandaki tescilsiz yapılar yerine sokak yapısına uygun yapılar için kurulumuz gerekli desteği veriyor. Sit alanındaki tescilsiz binaların yenilenmesi için belediye olarak kurulumuzdan her desteği alıyoruz. Terk edilmiş olan sit alanını restorasyonlar ve yeni düzenlemeler ile tekrar ayağa kaldırıyoruz. Destekleri için Eskişehir Bölge Koruma Kurulu ve Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün başkan ve üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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