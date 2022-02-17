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Tarım konusunda işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek, tarım hakkında işbirliği yapılabilecek noktalarda fikir alışverişinde bulundu.

Tarım konusunda işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile bir araya gelerek, tarım hakkında işbirliği yapılabilecek noktalarda fikir alışverişinde bulundu.

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Meral’i makamında kabul etti. Sohbet havasında geçen görüşmede tarım konusunda işbirliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi. Görüşme sonrası İl Müdürü Yoldaş, Prof. Dr. Meral’in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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