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Tedbir önce evde başlar

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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen yangın ve geri dönüşüm semineri Çarşı Mahalle sakinlerine yönelik olarak Belediye Yeni Düğün Salonu’nda yapıldı.

Tedbir önce evde başlar
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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen yangın ve geri dönüşüm semineri Çarşı Mahalle sakinlerine yönelik olarak Belediye Yeni Düğün Salonu’nda yapıldı.

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Programda ilk olarak evde yangınla karşılaşma ihtimalleri olan ev hanımlarına yangın anında yapılması gerekenleri anlatılarak mutfak yangınları, baca yangınları, elektrik yangınları ve yangın söndürme cihazı kullanımı hakkında bilgiler verdi. Ev hanımlarına yangın sırasında önce ihbar sonra müdahale yapılması gerektiği anlatıldı. Ardından hanımlara atık çöp miktarını azaltmak ve kaynakların tükenmesini önlemek, kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçebilmek amacıyla çok önemli olan geri dönüşüm hakkında önemli bilgiler verilerek geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen atıklar, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların geri dönüşümü anlatıldı. Programın sonunda katılımcılara sıvı yağ, deterjan ve mutfak önlüğü seti hediye edildi.

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