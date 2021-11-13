Tekke Seyir Tepesi yatırımlarla gelişiyor

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin sosyal alan olan Tekke Seyir Tepesi’ni yeni yatırımlar yaparak geliştirdiklerini belirterek, “İlçe halkımız ve ilimize dışarıdan gelecek turistler için çok önemli ağırlama mekanımız olacak” dedi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde önemli bir sosyal alan olan ve önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Isıkan tarafından yapılan sosyal tesis ile vatandaşlara hizmet veren Tekke Seyir Tepesi yeni yatırımlarla geliştirilmeye devam ediliyor. Belediye Başkanı Münür Şahin Tekke Seyir Terası’na çıkmak için yeterli olmayan yolları geliştirdiklerini ve yeni asfalt yol yapımında tamamlayarak halkın hizmetine sunduklarını ifade etti.

Başkan Şahin, “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in destekleri ile sağladığımız asfalt malzemeyi Bilecik İl Özel İdaremizin makine parkı ile kullanarak Tekke Tepesine çıkışı kolaylaştıran yeni yolumuzu inşa ettik. Tekke Tepesinde yeni yapmakta olduğumuz sosyal hizmet salonuyla düğünler başta olmak üzere sosyal aktivite için 2022 Mayıs’tan itibaren kullanabileceğiz” ifadelerine yer verdi.

“İlçe halkımız ve ilimize dışarıdan gelecek turistler için çok önemli ağırlama mekanımız olacak”

Başkan Şahin Tekke Seyir Tepesinin turizm açısından Osmaneli’ne büyük kazanç olduğunu belirterek, “Tekke Tepesi bu düzenlemeler sonrası ilçe halkımız ve ilimize dışarıdan gelecek turistler için çok önemli ağırlama mekanımız olacak. Osmaneli sosyal alanlar, parklar ve sosyal tesisler acısından çok önemli turizm merkezi olacak. Asfalt destekleri için enerji Bakanımız Fatih Dönmez ve projemiz için destek olan Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.