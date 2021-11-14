Ticaret İl Müdürü Balta’dan Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’na ziyaret

Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Ticaret İl Müdürü Balta’dan Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’na ziyaret
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Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu’nun da hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta’ya ziyaretinin anısına Nutuk ve anı seramiği hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Bilecik Ticaret İl Müdürü Balta’ya nazik ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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