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Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine seminer

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Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren okul servisi şoförlerine eğitim verildi.

Trafik ekiplerinden okul servis şoförlerine seminer
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Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren okul servisi şoförlerine eğitim verildi.

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Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, servis şoförleri için seminer düzenledi. Emniyet müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim programında; okul servis araçları yönetmenliği, taşımacının şartları ve yükümlülükleri ile uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Trafik polisi Deniz Soylu’nun düzenlediği eğitim; araçların servis olduğunu gösteren okul levhası, resmi evrakları, çocukların güvenliği için sabit cam veya güvenlikli cam kullanılmasının ve trafik kurallarına uyulması konularına değinildi. Eğitim öğretimin birinci yarısında polis ekiplerinin okul servis araçlarına sıkı bir denetim yaptığını da hatırlatan Soylu, aynı denetimlerin yıl sonuna kadar süreceği dile getirdi. Eğitim sonunda polis ekipleri, okul servis şoförlerinin sorularına cevap verdi.

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