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Türk Halk Müziği korosundan muhteşem konser

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Osmaneli Belediyesi’nin "Bir Türkü Yaşat" projesi kapsamında kurduğu Türk Halk Müziği korosu muhteşem bir konser verdi.

Türk Halk Müziği korosundan muhteşem konser
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Osmaneli Belediyesi’nin "Bir Türkü Yaşat" projesi kapsamında kurduğu Türk Halk Müziği korosu muhteşem bir konser verdi.

Osmaneli Belediyesi Göksu Düğün Salonu’ndan belediyenin ’Kültür Sanat Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen geceye Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanatseverler katıldı.

Konser sonunda bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm, Gençlik Spor ve Milli Eğitim müdürlüklerimizin desteklediği ve yer aldığı projede Türk Halk Müziği korosu muhteşem bir konseri sundu. Programa katılan değerli misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz, halk müziği severlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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