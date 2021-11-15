Üniversite öğrencileri 11 ayda gelen ikinci minibüs zammına tepki gösterdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri kentte 11 ay arayla gelen ikinci minibüs zammına tepki göstererek, "’Sınav zamanları geldi, mecbur binecekler’ düşüncesiyle hareket eden bu zihniyeti kınıyoruz" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri bir grup Atatürk Parkında toplanarak ellerindeki pankartlarla minibüs zammına tepki gösterdiler. Grup adına bir açıklama yapan Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisi Fırat Arı, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri olarak dün itibariyle minibüslere gelen zamma karşı duruşumuzu ve tavrımızı göstermek için burada toplanmış bulunmaktayız. Tam da sınav zamanında ve soğuk kış aylarında gelen zam haberi bizleri çok şaşırttı ve çok üzdü. ’Sınav zamanları geldi mecbur binecekler’ düşüncesiyle hareket eden bu zihniyeti kınıyoruz. Müşteri değil öğrenciyiz biz. Bu pandemi koşullarında gelebilecek olan, öğrencileri ve Bilecik halkını etkileyecek hiçbir zammı kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. Umuyoruz ki en kısa zamanda zamlar geri çekilecektir. Bu gidişata artık dur deme zamanı geldi. Krizin faturasını biz öğrenciler ve Bilecik halkı olarak ödemek istemiyoruz. Ülke olarak bu zor zamanlardan geçerken artan fiyat artışları öğrencilerin belini bükmektedir. Talebeler olarak sabredecek ne sabrımız ne de maddi gücümüz kalmadı. Türkiye’nin dört bir tarafından zor koşullarla Bilecik’e okumaya gelen öğrencileriz. Sizlerden bizleri anlamanızı bekliyoruz. İnanıyoruz ki sizin çocuklarınızda farklı şehirlerde okuyan bizim gibi öğrencilerdir. Onları bizim yerimize koyun ve sesimize kulak verin. Öğrencilerin ve Bilecik halkının menfaatleri göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz. Belediyemizin ve yetkili kurumların bu soruna bir an önce çözüm bulmasını ve öğrenci kardeşlerimizin sorunlarına kulak vermelerini istiyoruz. Öğrenciler için daha yaşanabilir bir Bilecik hayal değil. Bu barışçıl gösterimize destek veren ve bizleri yalnız bırakmayan öğrencilere, Bilecik halkına ve basın mensuplarına teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Öte yandan şehir içi dolmuşlara 50 kuruş zam yapılarak, öğrenci ücreti 3, tam ise 3 buçuk lira oldu.