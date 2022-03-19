Üreticilere uygulamalı eğitim verildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen ‘Meyve Ağaçları Budama’ eğitimi Çukurören köyünde uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitime konu edilen çalışmalardan bahseden Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Üreticilere de budama yaptırarak eğitimin kalıcı ve verimli olmasını sağladık” dedi.

Çukurören köyünde gerçekleştirilen eğitime Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Hatice Derya Aksu, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Mikail Babur, Gölpazarı İlçe Müdürü Buğra Erdem, teknik personeller ile üreticiler katıldı.

İl Müdürü Yoldaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Çukurören köyünde meyve ağaçları yetiştiriciliği, çeşit seçimi, bahçe tesisi, bitki besleme, sulama, aşılama, budama konularında gerçekleştirilen teorik eğitim çalışmalarının yanında arazi uygulama programı gerçekleştirdik. Üreticilerinden meyve bahçeleri olanların, kendi bahçelerinde uygulamalı budama teknikleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Üreticilere de budama yaptırarak eğitimin kalıcı ve verimli olmasını sağladık. Ayrıca meyve bahçelerinde ilkbahar dönemi bordo bulamacı uygulamasının da önemine değinilirken bordo bulamacı hazırlama teknikleri konusunda da bilgilendirmelerde bulunduk” dedi.