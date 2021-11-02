Uyuşturucu madde satıcısı kıskıvrak yakalandı

Bilecik’te daha önce de araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı bilinen şüpheli, benzer bir suçtan yine yakalandı.

Alınan bilgilere göre Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, daha önce de araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı bilinen şüpheli S.H., kiralamış olduğu araç içerisinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve kullanmış olduğu araçta yapılan aramada, çakı, çok sayıda tabanca fişeği, bir miktar esrar maddesi, çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparatı ve aracın gizli bölmesinde yaklaşık 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.H., çıkarıldığı Söğüt Sulh Ceza Hakimliğince ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.