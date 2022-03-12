Vali Dr. Kemal Kızılkaya, “Hepimize düşen en büyük görev Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır”

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Vali Kızılkaya, mesajında “Bugün hepimize düşen en büyük görev Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır” ifadelerinin altını çizdi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin bağımsızlık sembolü olan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından Milli Mücadele’nin en ateşli olduğu dönemde kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 101’inci yıldönümünü yayınladığı mesajla andı. Vali Kızılkaya yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi,

“Mehmet Akif’in kaleminden dökülen bir kahramanlık destanı olarak İstiklal Marşı, ülkemizin en zorlu günlerinde milletimizi ayağa kaldırarak, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirerek moral ve cesaret kaynağı olmuştur. Milli mücadele yıllarında, ülkenin her köşesinde dalga dalga yankılanan, milli azmi ve imanı şahlandıran, milletimizin özgürlük umudunu yeşerterek ilham kaynağımız haline gelen İstiklal Marşı, aynı duyguyu bugün de sürdürmektedir."

Vali Kızılkaya, "Bugün hepimize düşen en büyük görev, İstiklâl Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerlerinin şuuruna vararak, atalarımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır" ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Son olarak, "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadeleriyle mesajına son verdi.