Vali Dr. Kemal Kızılkaya şehitlik ziyaretinde duygu dolu anlar yaşadı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ziyaret ettiği Dodurga beldesindeki İntikam Tepe Şehitliği’nde duygu dolu anlar yaşadı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük’ün Dodurga Beldesi’nde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Vali Kızılkaya ilk olarak Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna ile bir araya gelerek yürütülen faaliyetlerle ilgili brifing aldı. Daha sonra beldede yapımı tamamlanan kültür merkezi ve spor salonunda incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, halk buluşmaları kapsamında Dodurgalı vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Vali Kızılkaya, misafirperverlikleri için teşekkür ederek vatandaşların yanından ayrıldı.

Vali Kızılkaya’nın Dodurga temaslarında son durağı Karaağaç Köyü’nde bulunan İntikam Tepe Şehitliği oldu. İstiklal Savaşı’nda 126. Alay 3. Tabur 9. Bölük askerlerinin can verdiği şehitlikte dua eden Vali Kızılkaya, duygu dolu anlar yaşadı.