Vali Dr. Kızılkaya çalışmalar hakkında brifing aldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Yasin Özdemir’den yürütülen sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar, spor hizmetleri, gençlik hizmetleri ve yurt hizmetleri ile tesisler hakkında brifing aldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla faaliyet yürüten Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hizmet binasında incelemelerde bulundu. Burada Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’den yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında bilgi aldı.

İncelemelerini tamamlayan Vali Dr. Kzılkaya İl Müdürü Özdemir’e çalışmalarında başarılar diledi. İl Müdürü Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyet idile getirerek Vali Kızılkaya’ya hediye takdim etti.