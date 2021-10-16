Vali Dr. Kızılkaya, ’’Muhtarlarımız, iyi birer gözlemci olmalı’’

Bilecik Valisi Dr. Kızılkaya, bir araya geldiği köy ve mahalle muhtarları için, ’’Muhtarlarımız, iyi birer gözlemci olmalı’’ dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kızılkaya, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda, Vali Yardımcısı Akgün Corav, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İdare ve Denetim Müdürü Kadri Şentürk, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, daire müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının hazır bulunduğu toplantıda, ortak noktalarının Bilecik’e hayırlı, güzel hizmetlerde bulunmak olduğunu söyledi.

Muhtarların, halkın, kamu kuruluşları nezdinde irtibatı sağladıklarını ve temsilcileri olduklarını, yapılacak hizmetleri de birlikte yapacaklarını belirten Vali Dr. Kızılkaya, şunları kaydetti:

’’Muhtarlık, büyük önem arz eden, idari sistemimizde çekirdek diyebileceğimiz anahtar görevi yerine getirmektedir. Muhtarlık önemli bir müessese, vatandaşla bire bir iletişim kurulan önemli bir görev. Biz millete hizmet için varız. O yüzden muhtarlarımızdan hassaten isteğim, bazı işler ertelenebilir ancak sosyal yardımlaşma yardımları, fakir fukaraya verilecek destekler hususu ertelenmeyecek bir iş. Mahallenizde, köyümüzde bir ihtiyaç sahibinin bir işi varsa bunun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Önümüz kış, benim hava her soğuduğunda, yağmur, kar yağdığında içime bir sıkıntı düşer. İhtiyaç sahibi birisinin evinde kömürü yoksa, damı akıyorsa, kış günü yazlık ayakkabı giyip montsuz geziyorsa diye aklıma gelir. Bundan dolayı bu ilin idarecisi olarak huzursuz olurum. Çünkü bu millet ağzı dualı bir millettir. Bu milletin hayır duasını alanın hem bu dünyada hem ahrette durumu iyi olur. Bu ilin valisi olarak, her şeyden, herkesten sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyim. Ancak benim her şeyi bilme imkanım yok. Burada muhtarlarımıza önemli vazife düşüyor. Muhtarlarımız, iyi bir gözlemci olmalıdır. Benim kapım her zaman herkese açık. Köyden bir vatandaşımız gelip benimle görüşebilir. Sorunların çözülmesinde birlikte gayret etme sözünü veriyorum. Bilecik’i her alanda en iyi noktalara ve koşullara taşıyacağız. Gayret bizden netice Allah’tan.’’