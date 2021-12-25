Vali Kızılkaya, askerlere verilen moral yemeğine katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Vezirhan Belde Jandarma Karakol Komutanlığı’nda askerler için verilen moral yemeğine katıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve ilçe jandarma komutanları tarafından karşılanan Vali Kemal Kızılkaya, karakolun işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret ile beraber jandarma personelinin yaklaşan yeni yılını tebrik eden Kızılkaya, askerlerle yemek masasına oturdu. Kenttin asayişi ve huzuru konusunda fedakarca çalışan jandarmanın çalışmalarından duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Kızılkaya, tüm personele teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.