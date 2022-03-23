Vali Kızılkaya basın mensuplarını makamında ağırladı

Bilecik kent merkezinde görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları Vali Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Kızılkaya, basın mensuplarının taleplerini dinledi.

Bilecik’te aktif resmi gazete çıkaran, site ve ajans temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret ederek yaşadıkları sorunları aktardılar. Basın mensuplarını dinleyip not alan Vali Kızılkaya, tüm sorunlarına hassaslıkla çözüm yolları üreteceklerini belirtti. Bilecik’in daha çok tanıtılması için basın mensuplarıyla fikir alışverişi yapan Vali Kızılkaya, basının her zaman yanında olduğunu da vurguladı. Vali Kızılkaya, göreve başladığı 6 aylık sürede kentte izlenimlerini ve valilik çalışmalarını basın mensupları ile paylaştı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonunda basın mensupları Vali Kızılkaya’ya nazik kabullerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Vali Kemal Kızılkaya, basın mensuplarıyla daha çok bir araya geleceğini belirterek, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra ziyaret sona erdi.