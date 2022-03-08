Vali Kızılkaya, kadın personelle bir araya geldi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle valilik bünyesinde görevli kadın personelle bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda kadınlara karanfil takdim eden Vali Kızılkaya, kadının iş hayatındaki artan önemine ve toplumdaki yerine dikkat çekti. Medeniyetin ve toplumun en kıymetli parçasının hiç şüphesiz kadınlar olduğunu belirten Kızılkaya, "Hayatın her alanına etki ederek güzelleştiren kadınların emeklerinin yadsınamaz bir değerdir. Sevgi, merhamet, şefkat gibi en güzel insani hasletlerin örneği olan kadınlar hayatımızın ilham kaynağıdır. Başta kadim Anadolu’muzun fedakar kadınları olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım" dedi.