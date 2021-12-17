Vali Kızılkaya polis memurlarıyla kahvaltıda buluştu

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında polis memurlarıyla kahvaltıda buluştu, şube müdürlüklerine incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği ek hizmet binasında polis memurlarıyla kahvaltı yaptı. Düzenlenen kahvaltıda, birimde görevli polis memurları ile sohbet eden Vali Kızılkaya, toplumsal olaylarda çevik kuvvet polislerinin fedakarca çalıştıklarını gözlemlediğini, zor şartlarda bile polis memurlarının görev disiplininden ayrılmadıklarını belirterek, “İlimizin güvenliğinin sağlanmasında görev alan tüm emniyet personelimize çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Kahvaltı sonrası Vali Kızılkaya; İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ve beraberindeki heyetle birlikte şube müdürlüklerinde incelemelerde bulundu.