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Vali Kızılkaya sağlık yatırımlarını inceledi

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kızılkaya sağlık yatırımlarını inceledi
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Dr. Kızılkaya sağlık yatırımları hakkında toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda yapılmış ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Vali Dr. Kızılkaya Bilecik’teki sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için personelin fedakarca çalıştığını belirterek tüm sağlık personeline teşekkür etti.

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