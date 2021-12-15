banner4556

Vali Kızılkaya, şehit Kemal Ay’ın annesini ziyaret etti, elini öptü

banner4336

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 1992 yılında şehit olan Kemal Ay’ın annesi Şükrüye Ay’ın evinde ziyaret etti, elini öptü.

Vali Kızılkaya, şehit Kemal Ay’ın annesini ziyaret etti, elini öptü
banner3909

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 1992 yılında şehit olan Kemal Ay’ın annesi Şükrüye Ay’ın evinde ziyaret etti, elini öptü.

banner4575

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile birlikte ilçede bir takım ziyaretler bulundu. Heyet ilk Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne Osmaneli belediyesince tahsis edilen konaklarda eğitim gören Osmaneli Meslek Yüksek Okulu Aşçılık bölümünde incelemelerde bulundu. Ardından Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Balcı’nın daveti üzerine Osmaneli Belediyesince Muhtarlar Derneğine tahsis edilen dernek binasını ziyaret eden Vali Kızılkaya, muhtarların taleplerini dinledi.

Vali Kızılkaya, ardından Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 1992 yılında şehit olan Kemal Ay’ın annesi Şükrüye Ay’ın evinde ziyaret etti, elini öptü. Osmaneli Müftülüğü tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaları sonrası Vali Kızılkaya, şehit annesi ve yakınlarıyla ilgilendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle...
Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4391

banner4321