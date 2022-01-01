Vali Kızılkaya’dan başarılı personele teşekkür belgesi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ziyarette bulunduğu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde, görevlerinde başarı gösteren personellere teşekkür belgelerini takdim ederek, “Zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il müdür yardımcıları ile şube müdürleri tarafından karşılanan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, toplantı salonunda İl Müdürü Yoldaş’ tan Bilecik’te tarım ve hayvancılık alanında devam eden ve uygulanacak olan projeler, kırsal kalkınma yatırımları ve Tarım ve Orman Bakanlığı desteklemeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyareti esnasında çalışmalarında başarı gösteren personele teşekkür belgelerini takdim eden Vali Dr. Kızılkaya, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. 2021 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Geride kalan bir yılın muhasebesini yaparken 2022 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımları atmamız gerektiğini düşünmeli, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Yoldaş, ziyaret sonunda, Vali Dr. Kızılkaya’ya yapmış oldukları ziyaretten ve Bilecik’te ki tarım ve hayvancılığa vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.