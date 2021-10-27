Vali Kızılkaya’dan şehit ailesini ziyaret

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 30 yıl önce şehit olan İsmail Yazıcı’nın ailesini ziyaret etti.

1991 yılında Hakkari Uludere’de şehit düşen İsmail Yazıcı’nın Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya’ya Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de refakat etti. Vatan ve bayrak uğrunda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine yükselen bütün şehitleri saygı ve rahmetle yad ettiklerini ifade eden Vali Kızılkaya, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını, kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Öte yandan şehit İsmail Yazıcı’nın eşi Ayşe Yazıcı ve kızı Kader Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.