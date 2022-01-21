Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ziyaretleri kapsamında 1989 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sedat Çakır’ın annesi Refiye Çakır’ı evinde ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Bilecik’in Pazaryeri ilçesine giden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ilk olarak Kaymakamı Ferhat Altay’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Altay ve kurum müdürleri tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili brifing alan Vali Dr. Kızılkaya, yapılan çalışmalarda kendilerine başarılar diledi. Kaymakamlığın ardından Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen faaliyetlerde kendilerine başarı temennilerini iletti.

Muhtarlar ile bir araya geldi

Vali Dr. Kızılkaya, kurum ziyaretleri sonrası İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde Pazaryerili muhtarlar ile bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile birlikte, muhtarların köy ve mahalleleri ile ilgili sorunlarını dinleyen Vali Dr. Kemal Kızılkaya, “Muhtarlarımız, Devletimizin sahadaki gözü kulağıdır. Muhtarlarımız kamu kurumları ile köy halkı arasında köprü vazifesini görmektedirler. Dolayısıyla sizlerle kuvvetli bir iletişim kurmak arzumuzdur. Taleplerinizi, isteklerinizi bizlere açık bir şekilde her zaman iletebilirsiniz.” dedi.

Vali Kızılkaya’dan şehit annesine ziyaret

Muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından Tunceli/Çiçekli Jandarma Komutanlığı’nda askerlik görevini yapmakta iken 1989 yılında terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sedat Çakır’ın annesi Refiye Çakır’ı, Pazaryeri/Sarıdayı Köyü’ndeki evinde ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, buradan Sarıdayı köy kahvesine uğrayarak vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.