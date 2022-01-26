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Voleybol küçük kızlarda bir galibiyet bir yenilgi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları başladı.

Voleybol küçük kızlarda bir galibiyet bir yenilgi
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları başladı.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakalarına Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 1 galibiyet 1 yenilgi ile başladı. Son maçı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık ve voleybol severler izledi.

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Maç sonunda sporcuların yanına gelerek tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu “Bravo çocuklar, sizleri izlemek, desteklemek, çabanıza ortak olmak gurur verici. Başarılarınız daim olsun, emek veren bütün eğitmenlerimizi canı gönülden tebrik ederim" dedi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü A Takımı, Gençlik Spor Kulübü’nü 25-8, 25-11 ve 25- 9’luk setlerle 3-0 yenerken B Takımı Söğüt Spor Kulübü’ne 25-20, 25-15 ve 25-20’lik setlerle 3-0 yenildi.

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