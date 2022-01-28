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Yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

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Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu
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Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

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Görüşmede Pazaryeri’nde yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Tekin, “Uzun yıllardır belediye başkanlığı görevinde olan Başkanımız Alinur Aktaş’ın tecrübelerinden her fırsatta yararlanmaya çalışıyoruz. Başkanımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Tekin’e başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Başkan Tekin’e Pazaryeri Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal ve Bursa Bilecikliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Turan eşlik etti.

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