Yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı

Bilecik’te yaralı halde bulunan pelikan ilk tedavisin ardından Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gönderildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından kanadı yaralı şekilde bulunan pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şubesi çalışanlarına teslim edildi. Yaralı pelikan ilk Celal Acar Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gönderildi. Tedavisi tamamlanan pelikanın tekrar doğaya salınacağı bilgisi alınırken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.