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Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kayıplara karıştı

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Bilecik’te seyir halindeki motosiklet yaya geçicinden yolun karşısına geçmekte olan yaya çarptı. Sürücünün kazanın ardından kaçtığı öne sürüldü.

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kayıplara karıştı
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Bilecik’te seyir halindeki motosiklet yaya geçicinden yolun karşısına geçmekte olan yaya çarptı. Sürücünün kazanın ardından kaçtığı öne sürüldü.

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Edinilen bilgilere göre, dün gece Bilecik 1. Organize Sanayi rampasından kent merkezine seyir halindeki plakalı alınamayan motosiklet sürücüsü Küçük Sanayi Sitesi kavşağına gelmeden yaya geçicinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hafize K.’ya çarptı. Ardından havanında karanlık olmasından faydalanan sürücünün, kaza sonrası arkasına bile bakmadan kaçtığı iddia edildi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının sağ bacağının kırık olduğu öğrenilirken, polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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