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Yeni Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, göreve başladı

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Eskişehir Alpu Müftülük görevini yürütmekte iken Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü’ne atanan Muammer Ölmez, görevine başladı.

Yeni Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, göreve başladı
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Eskişehir Alpu Müftülük görevini yürütmekte iken Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü’ne atanan Muammer Ölmez, görevine başladı.

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Müftü Ölmez, Bozüyük ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı en iyi biçimde temsil etmeye, tüm din görevlileri ile birlikte Bozüyük halkına hizmet etmek istediklerini ifade etti. Müftü Ölmez, yaptığı açıklamada “Bozüyük Müftülüğü gençlik merkezinin faaliyetine başlayacağını, gençlik koordinatörleri ve her din görevlisine on genç emanet projesi kapsamında din görevlilerinin ilgilendiği genç kardeşlerimizle değerler eğitimi kapsamında bir araya geleceğiz. Bozüyük Müftülüğü Aile Danışma ve Rehberlik Bürolarımızın da katkılarıyla kadına şiddetin önlenmesi çerçevesinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütmek istiyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusunda da müftülük olarak paydaş kurumlarla mutabakat çerçevesinde çalışma yapmayı hedefliyoruz” dedi.

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