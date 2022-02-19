Yenipazar Kaymakamı Özefe, göreve başladı

Bilecik’in Yenipazar İlçe Kaymakamlığı atanan Abdullah Emre Özefe göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı’nca Yenipazar Kaymakamlığına vekaleten 109’uncu dönem Yenipazar Kaymakam Adayı Abdullah Emre Özefe atandı. 1996 yılında Bitlis’te doğan Kaymakam Özefe aslen Konyalı. İlk ve ortaöğrenimini sırasıyla Mersin’in Erdemli ilçesi ve İstanbul Alaşehir’de tamamladı. 2020 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Kaymakam Özefe ardından 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavını kazandı. 109’uncu Dönem Adıyaman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Adıyaman’da il merkez stajını tamamladıktan sonra Osmaniye ve Antalya’da Mülkiye Müfettişi refakatinde teftiş stajlarını tamamladı. Daha sonra Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi ile İzmir’in Menderes ilçelerinde kaymakam refikliği stajlarını tamamlayan Kaymakam Özefe, İçişleri Bakanlığının onayı ile Yenipazar’daki görevine başladı.