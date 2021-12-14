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Yıldız erkekler voleybol il şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu

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Bilecik’te düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarının birincisi Edebali Ortaokulu oldu.

Yıldız erkekler voleybol il şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu
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Bilecik’te düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarının birincisi Edebali Ortaokulu oldu.

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2021-2022 okul sporları faaliyetleri kapsamında Bilecik İstasyon Spor Salonun’nda düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakaları sona erdi. Final maçında Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulunu 3-2’lik setlerle yenen Bilecik Edebali Ortaokulu yıldız erkekler voleybol il şampiyonu oldu. Okulun yıldız erkek voleybol takımının, şehir dışında düzenlenecek olan grup müsabakalarında Bilecik’i temsil edeceğini belirtti.

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