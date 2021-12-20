YÖK Başkan Yardımcısı Kapıcıoğlu’dan Osmaneli’ne ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yardımcısı Prof Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu, bir takım ziyaretler için geldiği Osmaneli’nde aşçılık bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

YÖK Başkan Yardımcısı Kapıcıoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde Osmaneli Meslek Yüksek Okulu aşçılık bölümünü ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. YÖK Başkan Yardımcısı Kapıcıoğlu’na Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir,Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dekanı Mahmut Baykan, rektör danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ahmet Fevzi Savaş eşlik etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, üniversite ile sürekli işbirliği içinde, projeler üreterek başarılı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Osmaneli Belediyesince aşçılık bölümüne tahsis edilen konaklarda Osmanlı mutfağı, Osmaneli yemeklerini ve tatlılarını çok değerli hocalarımızdan öğrenme gayreti içinde olan öğrencilerimiz geleceğin ünlü aşçıları olacak. Kontenjanın tümü dolu olan okulumuz eğitim alanı ve mutfağı olarak ta geçmişi yaşatan örnek bir eğitim kurumu oldu. YÖK Başkan Yardımcısı Prof Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu beraberindeki heyet incelemelerini ve toplantıyı tamamladıktan sonra ilçemizin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Son olarak Prof Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimizi ziyaret eden değerli YÖK Başkan Yardımcımız, rektörümüz ve tüm değerli hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.