Yola aniden fırlayan çocuğa motosiklet çarptı

Bilecik’te seyir halindeki bir motosiklet, aniden yola fırlayan 10 aşındaki çocuğa çarptı. Kazada küçük çocuk yaralandı.

Yola aniden fırlayan çocuğa motosiklet çarptı
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Bilecik’te seyir halindeki bir motosiklet, aniden yola fırlayan 10 aşındaki çocuğa çarptı. Kazada küçük çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi üzerinde seyir halindeki Amir Barış Ç. yönetimindeki 09 AAB 991 plakalı motosiklet, yola aniden çıkan yaya Asım Emre Ö.’e (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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