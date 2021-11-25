Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus+ projesi kapsamında yurt dışına staj yapmaya gidecekler.

Kaymakam Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük’e ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok başarı elde eden ve aldığı ödüllerle onurlandıran, proje okulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Daha önce COVID-19 salgın süreci nedeni ile ertelenen 2019 yılı proje uygulamaları kapsamında, Almanya, İspanya, Polonya ve Avusturya’ya gidecek olan, 25 öğrenci ve 5 öğretmenden oluşan grup ile bir araya geldi. Tecrübelerini paylaşarak, başarılar ve iyi yolculuklar diledi. Okul yönetimi tarafından hazırlanan ve yürütülen muhtelif içerikteki proje uygulamaları hakkında brifing verilerek, genel bir sunum ve bilgilendirme yapıldı.