Zabıta ekipleri kentteki fırınları denetledi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda denetimleri gerçekleştirdi.

Bilecik’te faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde belirli aralıklarla denetim yapan zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimlerde ekmeklerin gramajı, üretim ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştiriyor. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, genel temizlik, sağlık bilgisi kuralları ve salgın tedbirleri gibi birçok başlıkta denetimler gerçekleştiren ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenledi. Halk sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir duruma göz açtırmayacaklarını vurgulayan Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, "Denetimlerin hassas bir şekilde her alanda yürütüyoruz. Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceğini ve vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı Alo Zabıta Hattı ve Güzel Masa whatsapp hattından iletişim kurabilirsiniz" dedi.