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Zabıtadan ölçü ayar denetimi

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından kapalı pazarda ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.

Zabıtadan ölçü ayar denetimi
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından kapalı pazarda ölçü ve tartı aletleri denetimi yapıldı.

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Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde esnafa, doldurmaları için ölçü ve tartı aletlerine ilişkin beyannameler dağıtılarak kontroller yapıldı. Ölçü ve tartı aletlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar ile çeşitli uyarıların yapıldığı denetimler ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir hizmet almaları amaçlanıyor. Ayrıca beyanname verilen kapalı pazar esnafının 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ölçü ve ölçü aletleri muayene işlemlerini 28 Şubat 2022 tarihine kadar yapmaları uyarısı yapıldı. Şehir merkezinde yer alan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurularak, esnafın gerekli işlemleri yapabilecekleri bilgisi verildi.

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