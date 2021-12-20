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Zincir markette tarihi geçmiş ürüne el kondu

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Bilecik’te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, bir marketler zincirinin şubesinde tespit edilen tarihi geçmiş bir ürüne el koydu.

Zincir markette tarihi geçmiş ürüne el kondu
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Bilecik’te halkın sağlığı için her gün denetime çıkan zabıta ekipleri, bir marketler zincirinin şubesinde tespit edilen tarihi geçmiş bir ürüne el koydu.

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Bilecik’te bir vatandaşın "Zabıtalardan ricam, TOKİ bölgesinde bulunan iki marketteki ürünlerin son kullanma tarihlerine bakabilirler mi ricam etsem" talebi üzerine ekipler harekete geçti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatıyla Zabıta Müdürü Sali Yılmaz’ın da bizzat katıldığı denetimde, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan iki farklı market zincirindeki ürünler kontrol edildi. Denetimlerde bir markette herhangi bir sıkıntıya rastlamazken, diğer markette son kullanma tarihi geçmiş piliç burger tespit edildi. Ürün tutanak ile imha edilirken, firmaya 427 TL idari para cezası yazıldı. Denetim sonrası iş yerine uyarıda bulunan Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, “Halk sağlığı, Bilecik’in huzuru ve sükuneti için denetimlerimiz 7/24 devam edecek. Vatandaşımızın ricası bizim için emirdir” dedi.

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