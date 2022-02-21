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Zorlu mücadeleden kazanan çıkmadı

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Bölgesel Amatör Lig 3. Grup 12. haftasında Bilecik’in iki takımı Vitraspor-Bayırköyspor karşı karşıya geldi. Bayırköyspor 90+2. dakikada attığı golle 1 puanı hanesine yazdırdı.

Zorlu mücadeleden kazanan çıkmadı
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Bölgesel Amatör Lig 3. Grup 12. haftasında Bilecik’in iki takımı Vitraspor-Bayırköyspor karşı karşıya geldi. Bayırköyspor 90+2. dakikada attığı golle 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bozüyük 1 No’lu İlçe Stadı’nda oynanan BAL 3. Grup 12. haftasında Vitraspor - Bayırköyspor müsabakası 1-1 berabere sonuçlandı. Maça Vitraspor taraftarı büyük ilgi gösterirken, ilk yarıda bulunan gol pozisyonları sonuçsuz kaldı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Vitraspor, maçın 48. dakikasında Özkan Can’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra konuk Bayırköyspor beraberlik golünü bulmak için oyuna ağırlığını koydu. Maçın 90+2. dakikasında sağ kanattan gelişen bir Bayırköyspor atağında ceza sahasına ortalanan topa Tayyip Akdeniz düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golden sonra büyük sevinç yaşayan Bayırköyspor cephesi dakikalarca golün sevincini yaşadı. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, müsabaka 1-1’lik skorla sonuçlandı.

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Ligde aynı puana sahip iki takım bu beraberlik sonrası puanları 20’ye çıkardı.

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