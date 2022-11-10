Bilecikli çocuklardan Atatürk'e mektup

10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla bir araya gelen çocuklar, Anıtkabir’e göndermek üzere Atatürk’e mektup yazdı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde gerçekleştirilen programa katılan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla birlikte Ata’ya mektup yazdı, daha sonra PTT şubesine giderek mektupları gönderdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan özlemlerini kelimelere döken çocuklar daha sonra yazdıkları mektupları okudular.Çocukların yazdığı ifadeleri büyük bir beğeniyle dinleyen Başkan V. Subaşı ve öğretmenleri çocukları alkışlayarak, onları tebrik etti.

‘’Atatürk hepimizin en büyük değeridir’’

Çocuklara hitaben kısa bir açıklama yapan Başkan V. Subaşı, ‘’Sevgili çocuklar, yarın 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin en büyük değeri. Hepinizin Atatürk’ü çok sevdiğini biliyorum. Çünkü Atatürk’ün biz kadınlar ve siz çocuklara çok büyük armağanları olmuştur. Örneğin biz kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermeseydi ben şu an belediye başkanı olamazdım. Sizler de bu sıralarda özgür ve rahat yaşayamazdınız. Üstelik biz kadınlara seçme ve seçilme hakkını verirken bu haklar çoğu ülkede yoktu. Hep birlikte onun devrim ve ilkelerine sahip çıkmalıyız’’ ifadelerini kullandı.

Daha sonra PTT şubesinde sıraya giren öğrenciler, yazdıkları mektupları Anıtkabir’e ulaştırılması amacıyla görevlilere teslim etti. Başkan V. Subaşı’nın çocuklara Nutuk kitabı hediye ettiği program, Başkan V. Subaşı ve çocukların hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu.