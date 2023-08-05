Bilecikli gençler 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında il il geziyor

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yürütülen “Anadoluyuz Biz” projesi kapsamında, Bilecikli gençler Aydın’a gitti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinasyonuyla düzenlenen proje ile 40 genç, Aydın Gençlik Merkezi liderleriyle birlikte unutulmaz bir deneyime adım attı. 4 günlük program boyunca Aydın’ın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret eden gençler, aynı zamanda yeni dostluklar kurarak kardeşlik bağlarını güçlendirdi. Aydın’a gelen gençler, proje kapsamında özellikle tarihi ve kültürel mekanları keşfetmeye büyük bir ilgi gösterdi. Zeybek gösterileriyle karşılanan gençler, Aydın’ın zengin tarihine tanıklık etti. Gençlik liderleri eşliğinde yapılan geziler, gençler arasında kültürel bağların güçlenmesine önemli katkı sağladı. Sosyal sorumluluk projesinin ikinci ayağında ise gençler, hayvan barınağına ve Adnan Menderes Müzesi’ne ziyaretler gerçekleştirdi. Hayvan barınağında can dostlarıyla ilgilenen gençler, tarihi bir yolculuğa çıkarak Adnan Menderes Müzesi’ni gezdiler. Ayrıca Bakırcılar Çarşısı’nda geleneksel el sanatlarını inceleyen gençler, esnafla sohbet ederek Aydın’ın yerel halkıyla da kaynaştı.