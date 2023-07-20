Bilecikli güreşçiden ikincilik madalyası
Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Gençler A Klasman Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi olarak geri döndü.
Sivas’ta düzenlenen Okullar Arası Gençler A Klasman Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi olarak geri döndü.
Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen müsabakadan, Başak Duman Türkiye ikinciliği ve madalyası ile döndü. Güzel bir galibiyet elde eden başarılı sporcu Başak Duman ve antrenörü Kemal Karaboğa’ya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tebriklerini iletti.