Bilecikli güreşçiden ikincilik madalyası
Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Gençler A Klasman Türkiye Güreş Şampiyonasında Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi oldu.
Sivas’ta düzenlenen Okullar Arası Gençler A Klasman Türkiye Güreş Şampiyonasında Bilecikli sporcu Türkiye ikincisi oldu.
Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen müsabakada Başak Duman, Türkiye ikinciliği ve madalyası ile döndü. Güzel bir galibiyet elde eden başarılı sporcu Başak Duman ve antrenörü Kemal Karaboğa’ya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tebriklerini iletti.