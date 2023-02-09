Bilecikli kadınlar depremzede çocuklar için polar dikmeye başladı

Bilecikli kadınlar, üşümemeleri için depremzede çocuklara el birliğiyle polar dikimine başladı.

Bilecik kent merkezinde Halk Eğitim Merkezi’nde dikiş nakış eğitimi gören kadınlar, depremzede çocuklar için üşümemeleri için el birliğiyle polar dikimine başladı. Başta mahalle konakları ve Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan çalışmalar kadınlar kız ve erkek çocuklar için başta polar, battaniye kışlık kıyafet dikimi yapıyorlar. Kursiyerler, Halk Eğitim Merkezi ve kendilerinin imkanlarıyla bu işi yaptıklarını, ama destek olmak isteyen vatandaşların kışlık kumaş alarak Halk Eğitim Merkezi’ne bırakabileceklerini söylediler.